Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Сегодня 13:06
 

Казахстанскому футболисту нашли клуб в Европе

  Комментарии

Поделиться
Казахстанскому футболисту нашли клуб в Европе ©instagram.com/raul_72rj

18-летний казахстанский нападающий Рауль Аллахвердиев получил возможность проявить себя в молодежной команде бельгийского "Гента" U21. Игрок присоединится к столичному "Женису" на тренировочных сборах, а затем отправится в Бельгию для участия в просмотре, передают Vesti.kz

Поделиться

18-летний казахстанский нападающий Рауль Аллахвердиев получил возможность проявить себя в молодежной команде бельгийского "Гента" U21. Игрок присоединится к столичному "Женису" на тренировочных сборах, а затем отправится в Бельгию для участия в просмотре, передают Vesti.kz

Рауль начал профессиональную карьеру в 15 лет, дебютировав за "Женис" и с первых матчей стал привлекать внимание футбольных экспертов и болельщиков. 

В 2023 году его имя оказалось в списке ТОП-50 самых ценных игроков его года рождения по версии Transfermarkt, где он занял 45-е место.

Тогда рыночная стоимость молодого нападающего составляла 175 тысяч евро, сейчас цена снизилась на 75 тысяч.


Неудивительно, что его успехи на поле привлекли внимание не только в Казахстане, но и за его пределами: ассоциация футбольных федераций Азербайджана пыталась заполучить игрока в свою национальную сборную, учитывая его азербайджанские корни.

Однако сам Аллахвердиев заявил, что его выбор - защищать цвета сборной Казахстана.


За два сезона в первой лиге и Кубке Казахстана, Рауль провел 33 матча, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Кроме того, игрок уже второй год подряд вызывается в юношескую сборную страны. 

Просмотр в "Генте" может стать для Аллахвердиева шагом на пути к международной карьере и новым вершинам. Это важный этап для юного нападающего, который намерен продолжать прогрессировать и заявлять о себе на европейской арене.


Напомним, что 14-летний казахстанский футболист, представляющий юношескую сборную U-15, заключил контракт с академией испанского клуба "Леванте". Ранее он выступал в системе "Кайрата".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Бельгия Футбол Женис ФК КПЛ Межсезонье в КПЛ Футбольные трансферы

Реклама

Живи спортом!