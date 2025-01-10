Казахстанскому футболисту нашли клуб в Европе

18-летний казахстанский нападающий Рауль Аллахвердиев получил возможность проявить себя в молодежной команде бельгийского "Гента" U21. Игрок присоединится к столичному "Женису" на тренировочных сборах, а затем отправится в Бельгию для участия в просмотре, передают Vesti.kz.

Рауль начал профессиональную карьеру в 15 лет, дебютировав за "Женис" и с первых матчей стал привлекать внимание футбольных экспертов и болельщиков.

В 2023 году его имя оказалось в списке ТОП-50 самых ценных игроков его года рождения по версии Transfermarkt, где он занял 45-е место.

Тогда рыночная стоимость молодого нападающего составляла 175 тысяч евро, сейчас цена снизилась на 75 тысяч.

Неудивительно, что его успехи на поле привлекли внимание не только в Казахстане, но и за его пределами: ассоциация футбольных федераций Азербайджана пыталась заполучить игрока в свою национальную сборную, учитывая его азербайджанские корни.

Однако сам Аллахвердиев заявил, что его выбор - защищать цвета сборной Казахстана.

За два сезона в первой лиге и Кубке Казахстана, Рауль провел 33 матча, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Кроме того, игрок уже второй год подряд вызывается в юношескую сборную страны.

Просмотр в "Генте" может стать для Аллахвердиева шагом на пути к международной карьере и новым вершинам. Это важный этап для юного нападающего, который намерен продолжать прогрессировать и заявлять о себе на европейской арене.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024" № Участник И В Н П М О 1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47 2 Астана 24 14 4 6 39-19 46 3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43 4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42 5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39 6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37 7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35 8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34 9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29 10 Женис 24 6 6 12 18-32 24 11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23 12 Туран 24 5 5 14 16-39 20 13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10 14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Напомним, что 14-летний казахстанский футболист, представляющий юношескую сборную U-15, заключил контракт с академией. Ранее он выступал в системе "Кайрата".