Казахстанский тренер вывел свой клуб в лидеры европейского чемпионата

ФК "Жальгирис" под руководством казахстанского тренера Владимира Чебурина одержал разгромную победу в чемпионате Литвы по футболу, сообщают Vesti.kz.

В матче третьего тура "Жальгирис" на выезде обыграл "Бангу" со счетом 4:1. В составе победителей голы забили Ливиу Антал (22-я минута), Адама Фофана (31-я), Гедрюс Матулявичюс (60-я) и Армин Ходжич (67-я). У хозяев отличился Вилюс Пилюкайтис (37-я минута).

Благодаря этой победе "Жальгирис" набрал семь очков и вышел на первое место в турнирной таблице, опережая ближайших преследователей на два балла.

Напомним, Чебурин возглавляет "Жальгирис" с 2021 года. Два сезона тренер приводил клуб к чемпионству и победам в Кубке Литвы.

В прошлом году вильнюсская команда под руководством казахстанца завоевала Суперкубок Литвы и стала серебряным призером чемпионата. В новом сезоне "Жальгирис" ставит задачу завоевать золотые медали.