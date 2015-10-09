Казахстанский форвард Ерсултан Торекул стал автором победного гола в гостевом матче "Барановичей" против "Торпедо-БелАЗ" в заключительном, 30-м туре чемпионата Беларуси по футболу, сообщают Vesti.kz.

Торекул принёс победу в концовке

"Барановичи" открыли счёт уже на пятой минуте встречи — отличился Тимур Пухов. Однако во втором тайме положение гостей осложнилось: на 61-й минуте Тимофей Ткачев получил красную карточку, оставив команду в меньшинстве.

Хозяева воспользовались численным преимуществом и на 66-й минуте сравняли счёт усилиями Александра Ломовицкого.

Тем не менее "Барановичи" сумели вырвать победу. На 85-й минуте казахстанский нападающий Ерсултан Торекул отправил мяч в ворота соперника и установил окончательный счёт — 2:1. После празднования гола форвард снял футболку и получил жёлтую карточку.

Итоговое положение команд

"Барановичи" завершили чемпионат Беларуси с 34 очками на 11-м месте. "Торпедо-БелАЗ" набрал 36 баллов и финишировал восьмым.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!