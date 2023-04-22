Казахстанский футболист сделал хет-трик за границей

Казахстанский нападающий Данил Анкудинов оформил хет-трик за "Ван" в матче против "Лернаин Арцаха" (4:0) в рамках 28-го тура чемпионата Армении по футболу, передают Vesti.kz.

19-летний Анкудинов отличился на 19-й, 54-й и 66-й минутах. Также один гол в свой актив занес нигериец Сани Бухари (57-я).

После этой игры "Ван", набрав 34 очка, идет на пятом месте из десяти в таблице. "Лернаин Арцах" (21) находится на восьмой строчке.

Анкудинов является уроженцем Караганды. Футбольную карьеру начинал в 2021 году в составе российского клуба "Родина-2".

Вызывался в юношеские сборные Казахстана до 17 и 19 лет.

Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 125 тысяч евро. В "Ване" он находится в аренде, правами на него обладает молдавский "Шериф".

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