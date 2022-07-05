Казахстанский футболист может продолжить карьеру в Европе

Бывший полузащитник "Кайрата" и "Актобе" Рифат Нурмугамет планирует продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
С ним активные переговоры ведет клуб высшего дивизиона чемпионата этой страны - "Сумгайыт", который тренирует белорусский специалист Алексей Бага.
Тренер "Сумгайыта" хорошо знаком с казахстанцем по совместной работе в "Актобе" в сезоне-2021.
26-летний Нурмугамет является воспитанником "Кайрата", за основной состав которого полузащитник провел несколько матчей. Также он выступал за "Жетысу". Последним клубом Нурмугамета был "Мактаарал", который он покинул несколько дней назад.
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