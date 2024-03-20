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Казахстанец забил чудо-гол и принес победу зарубежному клубу: видео

Казахстанец забил чудо-гол и принес победу зарубежному клубу: видео
©ФК "Дордой"

Бишкекский "Дордой", в составе которого выступает казахстанский полузащитник Ислам Юнусов, провел четвертый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Анталии (Турция), передают Vesti.kz.

Соперником выступила команда "Родина-М" из России. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу кыргызского клуба. Победный гол на 90-й минуте забил Юнусов: 23-летний казахстанец воспользовался ошибкой вратаря и закинул мяч ему за шиворот.

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Метки:
Казахстанцы за границей Кыргызстан Футбол

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