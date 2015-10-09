Казахстан примет новый международный турнир под эгидой ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о проведении нового международного турнира FIFA Series, который пройдет в марте-апреле 2026 года и объединит мужские и женские сборные из разных континентов, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Главная цель турнира – предоставить национальным командам возможность соревноваться и обмениваться опытом с соперниками из других конфедераций, укрепляя связи между футбольными культурами мира.

Впервые FIFA Series был проведен в пилотном формате весной 2024 года. Теперь, в 2026 году, состоится первый официальный розыгрыш турнира, который впервые охватит также и женские сборные.

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил:

"FIFA Series направлен на раскрытие потенциала игроков, тренеров и болельщиков, а также на продвижение универсальности и разнообразия футбола через значимые матчи. Турнир 2026 года усилит этот эффект как в мужском, так и в женском футболе. Соединяя нации через соревнования, FIFA Series стремится укрепить игру на всех уровнях – от местных сообществ до мировой арены".

Казахстан вошел в число первых стран, которые примут матчи FIFA Series 2026 среди мужских сборных. Помимо Казахстана, хозяевами турнира станут Австралия, Азербайджан, Индонезия, Маврикий, Пуэрто-Рико, Руанда и Узбекистан.

Матчи среди женских сборных пройдут в Бразилии, Кот-д’Ивуаре и Таиланде.

В настоящее время продолжаются переговоры с другими национальными ассоциациями, которые могут присоединиться к числу стран-хозяев. Полный список участников турнира будет объявлен в начале 2026 года.

Каждая группа FIFA Series объединит четыре команды из разных континентов, каждая из которой проведет по две игры в формате товарищеских матчей, что позволит повысить качество международных встреч без увеличения количества игр в календаре сборных.