Камбэк и победа. Видео голов казахстанцев в матчах европейских чемпионатов

Казахстанские футболисты Ян Вороговский и Тимур Рудосельский накануне отметились забитыми мячами в чемпионатах Бельгии и Армении, сообщает корреспондент Vesti.kz. Представляем вашему вниманию видео этих голов.

Напомним, Вороговский, выступающий за "Моленбек", помог своему клубу добыть ничью в матче 28-го тура второй лиги чемпионата Бельгии с "Вестерло" - 2:2. Клуб казахстанца проигрывал в этой встрече со счетом 0:2. На 71-й минуте Вороговский отквитал один мяч, а окончательный результат был установлен на 76-й минуте.

Рудосельский принес победу "Нораванку" в матче 27-го тура чемпионата Армении. На десятой минуте казахстанец забил единственный и победный мяч в ворота ереванского ЦСКА.

Напомним, что на счету Вороговского, который выступает за бельгийский клуб на правах аренды, десять мячей. В них игрок "Кайрата" забил два гола и сделал ассист.

На счету Рудосельского 22 матча, в которых он забил два гола и сделал один ассист.

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