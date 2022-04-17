Казахстанец принес своему клубу победу в матче европейского чемпионата

Казахстанский защитник Тимур Рудосельский, выступающий за "Нораванк", забил победный гол в матче 27-го тура чемпионата Армении, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Нораванк" обыграл на выезде ЦСКА Ереван. Рудосельский оформил на 10-й минуте единственное взятие ворот.

Клуб казахстанца, набрав 20 очков, занимает седьмое место из десяти. На счету Рудосельского 22 матча, в которых он забил два гола и сделал один ассист.

27-летний Рудосельский является воспитанником алматинского "Кайрата", за который сыграл свыше 60 матчей. Также выступал в первом дивизионе Израиля за "Хапоэль" (Петах-Тиква), "Жетысу" и "Окжетпес". В Армении он также играл за "Севан" и "Лори".

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