Какое место занял Модрич в голосовании за "Золотой мяч"

Стали известны футболисты, занявшие места с пятого по десятое в голосовании за "Золотой мяч" 2023 года, сообщают Vesti.kz.
Церемония награждения проходит в Париже.
5. Родри ("Манчестер Сити", Испания);
6. Винисиус Жуниор ("Реал", Бразилия);
7. Хулиан Альварес ("Манчестер Сити", Аргентина);
8. Виктор Осимхен ("Наполи", Нигерия);
9. Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Португалия);
10. Лука Модрич ("Реал", сборная Хорватии).
Стали известны места Бензема, Салаха и Кварацхелии в голосовании за "Золотой мяч"
Названы футболисты, занявшие с 21 по 30 места в голосовании за "Золотой мяч"
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