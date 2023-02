Как в Саудовской Аравии поздравили Роналду с 38-летием

ФК "Аль-Наср" из Саудовской Аравии поздравил нападающего клуба Криштиану Роналду с днем рождения, сообщают Vesti.kz.

5 февраля звезде мирового футбола исполнилось 38 лет. Товарищи по команде поздравили Роналду во время тренировки и подарили торт с его изображением.

"Поздравляем с днем рождения лучшего на свете", - написано в твиттере клуба.

Parabéns @cristiano! 🤩

Happy Birthday to The Best Ever 🥳🎂 pic.twitter.com/hZm1UHHN5Q