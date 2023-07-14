Как изменилась популярность "Интер Майами" в соцсетях после подписания Месси

Приход Лионеля Месси в "Интер Майами" привел к почти в десятикратному росту числа подписчиков клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В день объявления аргентинца о его переходе, 7 июня, количество подписчиков в Instagram составляло около 900 тысяч. В течение 24 часов их число возросло до 4,5 миллиона.

По информации от The Athletic на данный момент количество подписчиков клуба составляет 8,6 миллиона пользователей, что позволяет команде аргентинца занимать место в топ-5 самых популярных клубов в США.

В данной социальной сети больше подписчиков у лишь четырех спортивных клубов из США: "Чикаго Буллз" (9,8 млн), "Кливленд Кавальерс" (12,4 млн), "Лос-Анджелес Лейкерс" (22,8 млн) и "Голден Стэйт Уорриорс" (30,8 млн).

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