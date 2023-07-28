Италия и Турция подали совместную заявку на проведение Евро

Федерация футбола Италии (FIGC) и Федерация футбола Турции (TFF) подали совместную заявку на проведение чемпионата Европы 2032 года, сообщают Vesti.kz.

Официальное заявление опубликовано на сайте УЕФА.

"УЕФА начнет работать с FIGC и TFF, чтобы убедиться, что документация, которая будет представлена для их совместной заявки, соответствует требованиям конкурса.

Если совместная заявка действительно соответствует всем требованиям, она будет представлена Исполнительному комитету УЕФА на заседании, которое должно пройти 10 октября, где определятся хозяева Евро 2028 и 2032 годов.

Решения о местах проведения и расписании матчей будут приняты на более позднем этапе", - говорится в заявлении УЕФА.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ