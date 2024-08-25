"Интер Майами" вышел в плей-офф Кубка МЛС: помог быстрый дубль Суареса

"Интер Майами" обыграл на своем поле "Цинциннати" (2:0) в рамках регулярного чемпионата МЛС, передают Vesti.kz.

К 6-й минуте дубль оформил уругвайский форвард Луис Суарес.

При этом хозяева поля с 42-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Томаса Авилеса. Лионель Месси пропустил игру из-за травмы, но наблюдал за ней с трибуны.

"Интер Майами" лидирует в общем зачете МЛС с 56 очками после 26 матчей и первым из других команд обеспечил себе место в плей-офф Кубка МЛС.