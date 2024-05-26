"Интер Майами" узнал свою участь без Месси

Футболисты "Интер Майами" обыграли на выезде "Ванкувер Уайткэпс" в рамках регулярного чемпионата МЛС, передают Vesti.kz.
Встреча завершилась победой "цапель" со счетом 2:1.
В составе победителей отличились Роберт Тейлор (38-я минута) и Леонардо Кампана (54-я). У проигравших один мяч отыграл Райан Голд (72-я с пенальти).
За "Интер Майами" не сыграли Лионель Месси, Луис Суарес и Серхио Бускетс. Тренерский штаб решил их поберечь для следующих игр.
"Ванкувер Уайткэпс" располагается на седьмом месте в таблице Западной конференции МЛС, набрав 19 очков в 14 матчах. "Интер Майами", имея в активе 34 очка после 16 игр, находится на первой строчке на "Востоке".
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