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"Интер Майами" сделал громкое заявление о Месси

"Интер Майами" сделал громкое заявление о Месси
©ФК "Интер Майами"

"Интер Майами" объявил о включении 36-летнего нападающего Лионеля Месси в заявку на матч 7-го тура МЛС с "Колорадо Рэпидз", который состоится 7 апреля, передает Vesti.kz.

"Он вернулся", - с таким заголовком опубликовал пост официальный аккаунт "Интер Майами" в соцсети Х (ранее Twitter).

Месси пропустил последние три недели из-за травмы задней поверхности бедра. Однако ранее, 2 апреля аргентинский футболист был замечен на утренней тренировке команды.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

Контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Его рыночная стоимость составляет 30 миллионов евро.


https://www.sports.kz/news/vinter-mayami-prinyali-reshenie-polionelyu-messi

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Метки:
Месси Лионель Футбол

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