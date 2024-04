"Интер Майами" сделал громкое заявление о Месси

"Интер Майами" объявил о включении 36-летнего нападающего Лионеля Месси в заявку на матч 7-го тура МЛС с "Колорадо Рэпидз", который состоится 7 апреля, передает Vesti.kz.

"Он вернулся", - с таким заголовком опубликовал пост официальный аккаунт "Интер Майами" в соцсети Х (ранее Twitter).

