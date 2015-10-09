Мировой футбол
Сегодня 08:20
 

"Интер Майами" с Месси упустил победу в матче МЛС

"Интер Майами" с Месси упустил победу в матче МЛС

"Интер Майами" принимал на своём поле "Нью-Йорк Ред Буллз" и упустил победу в регулярном чемпионате МЛС, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счётом 2:2. Хозяева поля проигрывали 0:1, но впоследствии не только отыгрались, но и вышли вперёд. Однако удержать минимальное преимущество не сумели.

В составе "цапель" отличились Матео Сильветти (45+1-я минута) и Херман Бертераме (55-я). У "Нью-Йорка" голы забили Хорхе Рувалькаба (15-я) и Адри Мехмети (77-я).

Капитан "Интер Майами" Лионель Месси отыграл весь матч и результативными действиями не отметился.

"Интер Майами" с 12 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции, где "Нью-Йорк Ред Буллз" располагается на седьмой строчке с 11 баллами.

