"Интер Майами" распродал все билеты на матчи после перехода Месси

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"Интер Майами" распродал все билеты на 12 последних матчей регулярного сезона в MLS после объявления о контракте с Лионелем Месси, сообщают Vesti.kz.
По информации AS, это произошло в течение 24 часов после сообщения о трансфере Месси из "Пари Сен-Жермена". Причем распроданы билеты как на домашние игры, так и выездные.
Также американские СМИ информируют, что цены на билеты взлетели до небес: они продаются от 300 до 3 500 долларов, в зависимости от игры и места на трибунах. По разным данным, цены подскочили с 30 до 300 долларов после того, как стало известно о приезде Лео.
Дебют Месси ожидается 20 августа в матче с "Шарлотт".
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