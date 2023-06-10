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"Интер Майами" распродал все билеты на матчи после перехода Месси

"Интер Майами" распродал все билеты на матчи после перехода Месси
©instagram.com/leomessi

"Интер Майами" распродал все билеты на 12 последних матчей регулярного сезона в MLS после объявления о контракте с Лионелем Месси, сообщают Vesti.kz.

По информации AS, это произошло в течение 24 часов после сообщения о трансфере Месси из "Пари Сен-Жермена". Причем распроданы билеты как на домашние игры, так и выездные.

Также американские СМИ информируют, что цены на билеты взлетели до небес: они продаются от 300 до 3 500 долларов, в зависимости от игры и места на трибунах. По разным данным, цены подскочили с 30 до 300 долларов после того, как стало известно о приезде Лео.

Дебют Месси ожидается 20 августа в матче с "Шарлотт".

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Метки:
Месси Лионель США

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