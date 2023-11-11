Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

"Интер Майами" проиграл матч. Не помог даже Месси

"Интер Майами" проиграл матч. Не помог даже Месси
©ФК "Интер Майами"

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси провел 90 минут в товарищеском матче с "Нью-Йорк Сити". Однако даже это не помогло "Интер Майами" избежать поражения, сообщают Vesti.kz.

Матч завершился победой "Нью-Йорк Сити" со счетом 2:1. В составе победителей отличились Талес Магно (43') и Хулиан Фернандес (49'). Единственный гол у проигравших забил Робби Робинсон, замкнувший передачу Серхио Бускетса.

Напомним, что регулярный сезон в чемпионате МЛС уже завершился. Месси и компании не удалось пробиться в плей-офф.

 

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Футбол США Месси Лионель Аргентина

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Регби
  • Пляжный футбол
  • Регби-7

Реклама

Новости
Сегодня , 12:20
Мировой футбол
©ФК "Интер Майами" "Интер Майами" проиграл матч. Не помог даже Месси
Сегодня , 07:50
Мировой футбол
©ФК "Аль-Иттихад" Невероятный перформанс Бензема принес его команде победу в Саудовской Аравии
Вчера , 20:08
Мировой футбол
©instagram.com/luandradel Телезвезда и подруга Неймара умерла после операции
Вчера , 13:22
Мировой футбол
©"Аль-Хиляль" Появились тревожные новости о будущем Неймара в Саудовской Аравии
Вчера , 10:25
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi/ Зидан восхитился Месси и назвал его главную особенность
Вчера , 08:30
Мировой футбол
©twitter.com/WeAreMessi "Если не считать Диего Марадону". Месси назвал футболиста, которым восхищается
Вчера , 00:03
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Месси сделал признание о Марадоне
9 ноября, 22:13
Мировой футбол
©twitter.com/PSG_inside Мбаппе назвали придурком и посоветовали держать язык за зубами
9 ноября, 20:17
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Месси провел прощальный ужин с игроками "Интер Майами"
9 ноября, 11:12
Мировой футбол
©twitter.com/ballondor Итоги "Золотого мяча"-2023 признали несправедливыми и лишили Месси награды
9 ноября, 10:29
Мировой футбол
©instagram.com/cristiano/ Криштиану Роналду "отрекся" от "Золотого мяча"
9 ноября, 09:05
Мировой футбол
© Ограбивший дом Роналду босс мафии объяснил, почему не тронул особняк Месси
8 ноября, 20:23
Мировой футбол
©instagram.com/casemiro/ Звезда "Манчестер Юнайтед" заинтересовал клубы из Саудовской Аравии. Известны подробности
8 ноября, 14:19
Мировой футбол
© В Бразилии пытались похитить девушку и дочь Неймара
8 ноября, 13:10
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi/ Месси нашел нового звездного игрока для "Интер Майами"
8 ноября, 11:52
Мировой футбол
©instagram.com/cristiano/ Криштиану Роналду подарили редкие бриллиантовые часы "по цене самолета"
8 ноября, 10:46
Мировой футбол
©instagram.com/josemourinho Моуринью нашли новый клуб
8 ноября, 10:23
Мировой футбол
©instagram.com/karimbenzema Бензема "уволил" главного тренера своего клуба
8 ноября, 08:47
Мировой футбол
©twitter.com/AlNassrFC_EN "Аль-Наср" одержал волевую победу в азиатской ЛЧ после исключения из состава Роналду
7 ноября, 21:01
Мировой футбол
©twitter.com/WayneRooney "До потери сознания". Руни рассказал о проблемах с алкоголем
7 ноября, 15:24
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Криштиану Роналду исключили из "Аль-Насра". Известна причина
7 ноября, 14:31
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Назван лучший игрок в истории чемпионатов мира. Месси - 2-й, а Роналду нет
7 ноября, 10:00
Мировой футбол
©instagram.com/alnassr/ Назван самый дорогой по затратам на трансферы футболист. Роналду только 3-й
7 ноября, 08:41
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi/ Лионель Месси сделал заявление о завершении карьеры
7 ноября, 07:47
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi/ Месси получил предложение на 1 миллиард евро. Подробности
6 ноября, 21:59
Мировой футбол
©instagram.com/ittihadclub.sa/ "Аль-Иттихад" с Бензема и Канте сенсационно проиграл клубу из Ирака в Азиатской Лиге чемпионов
6 ноября, 19:00
Мировой футбол
©instagram.com/fckryvbas/ Чемпион Казахстана в составе "Астаны" заявил о переговорах с "Лацио" и "Селтиком"
6 ноября, 16:54
Мировой футбол
© Месси превзошел Роналду и вписал себя в историю "Золотого мяча"
6 ноября, 14:41
Мировой футбол
© france football Назван главный претендент на "Золотой мяч" в 2024 году
6 ноября, 13:33
Мировой футбол
©twitter.com/FCBarcelona Стало известно, за кого голосовал Лионель Месси на "Золотом мяче"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus