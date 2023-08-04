"Интер Майами" получит дополнительные 75 миллионов долларов после прихода Месси

Американская компания Ares увеличит свои инвестиции в футбольный клуб "Интер Майами" на дополнительные 75 миллионов долларов после того, как аргентинский футбольный звезд Лионель Месси присоединился к команде, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sport24.

Эти дополнительные средства будут направлены на развитие строящегося стадиона и другие аспекты жизни клуба. С момента начала сотрудничества с "Интер Майами" в 2021 году, компания уже вложила 225 миллионов долларов в клуб.

После перехода Месси в состав "Интер Майами", команда сумела одержать три подряд победы, а сам Месси, выступавший ранее за "Барселону" и ПСЖ, забил пять голов.

Кроме того, американская компания также планирует инвестировать в другие футбольные клубы, включая мадридский "Атлетико", "Кристал Пэлас" и "Лион".

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