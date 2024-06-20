"Интер Майами" победил без Месси и Суареса: видео

Американский футбольный клуб "Интер Майами", за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, одержал победу над "Коламбус Крю" в рамках МЛС, сообщают Vesti.kz.

Матч прошел в американском Форт-Лодердейле на стадионе "Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум" и завершился победой хозяев - 2:1.

Счет в игре на 10-й минуте открыл защитник "Интер Майами" Йен Фрэй. Спустя 10 минут эквадорский форвард Леонардо Кампана удвоил преимущество хозяев.

Однако госте еще до перерыва один мяч отыграли. На 40-й минуте передачи Эйдана Морриса в составе "Коламбуса" отличился колумбийский форвард Кучо Эрнандес.

Отметим, что в этой встрече не принимали участие нападающие Месси и Луис Суарес, которые отправились в составе сборных Аргетины и Уругвая соответственно на Кубок Америки. При этом защитник Жорди Альба и хавбек Серхио Бускетс провели на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметились.

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Таким образом, "Интер Майами" прервал беспроигрышную "Коламбус Крю" из четырех матчей.

Команда Месси продолжает возглавлять сводную турнирную таблицу МЛС, записав в свой актив 41 очко. "Коламбус Крю" остается на 10-м месте, набрав 27 очков.