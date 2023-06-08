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"Интер Майами" нашел Месси звездного партнера

"Интер Майами" нашел Месси звездного партнера
©instagram.com/afaseleccion

Американский футбольный клуб "Интер Майами" вслед за Лионелем Месси может подписать еще одного аргентинца, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клуб MLS готов сделать предложение полузащитнику Анхелю Ди Марии, который после ухода из "Ювентуса" находится в статусе свободного агента.

В то же время приоритет Ди Марии – остаться в Европе. Ранее стало известно, что вернуть игрока хочет "Бенфика".

Стали известны детали контракта Месси с "Интер Майами"

Ди Мария выступал за "Ювентус" с 2022 года. В минувшем сезоне он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.

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Метки:
Месси Лионель США

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