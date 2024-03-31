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Реклама Новости спорта Футбол Мировой футбол Сегодня 12:55 Комментарии "Интер Майами" без Месси разочаровал фанатов: гола Суареса не хватило для победы ©instagram.com/leomessi "Интер Майами" упустил победу в домашнем матче с "Нью-Йорк Сити" (1:1) в рамках МЛС, передают Vesti.kz. Первыми успеха добились хозяева поля усилиями Луиса Суареса на 14-й минуте. На это гости ответили точным ударом Алонсо Мартинеса на 34-й. Форвард "Интер Майами" Лионель Месси пропустил игру из-за травмы задней поверхности бедра. "Интер Майами" с 11 очками занимает второе место в таблице Восточной конференции МЛС, а "Нью-Йорк Сити" с 4 очками располагается на предпоследней, 14-й строчке. Поделиться в соц. сетях:













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