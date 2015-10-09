Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Мировой футбол
Именитый клуб потерял Неймара: известны подробности

Нападающий "Сантоса" Неймар пропустит матч 35-го тура чемпионата Бразилии против "Интернасьонала", который состоится 25 ноября, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Globo Esporte.

По данным источника, 33-летний форвард почувствовал дискомфорт в левом колене в игре с "Мирасолом".

Тренеры приняли решение дать ему паузу, чтобы он полностью восстановился к следующему туру, где "Сантос" встретится со "Спорт Ресифи".

Предстоящая игра крайне важна для клуба: "Сантос" находится в зоне вылета на 17-м месте с 37 очками, тогда как "Интернасьонал" занимает 15-ю позицию и имеет 40 баллов. В текущем сезоне Неймар провёл 17 матчей и забил четыре гола.

