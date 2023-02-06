Игроков "Хатайспора" спасли из-под завалов после землетрясения в Турции

Игроки "Хатайспора" оказались под завалами после землетрясения в Турции, сообщает Sports.ru. Напомним, в стране произошло землетрясение магнитудой 7,7 балла с эпицентром в Кахраманмараше. В результате погибли несколько сотен человек, пострадали не менее двух тысяч.

По сообщению Hurriyet.com, под завалами в результате землетрясения оказались четыре игрока "Хатайспора". Бурак Оксюз, Бертуг Йылдырым и Керим Алыджи были спасены. Последний смог выбраться самостоятельно.

Также были извлечены из под завалов два члена тренерского штаба - Экрем Экшиоглу и Осман Атеш.

В свою очередь по прежнему неизвестна судьба ганского полузащитника Кристиана Атсу и спортивного директора Танера Савута. Спасатели продолжают поиски.

Ранее сообщалось, что Атсу оказался под завалами.

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