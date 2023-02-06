Экс-игрок "Челси" находится под завалами после землетрясения в Турции - источник

Экс-футболист "Челси" и "Ньюкасла" Кристиан Атсу, по слухам, находится под завалами после землетрясения в Турции, сообщает Sport 24.

Сообщается, сейчас проводится поисково-спасательная операция после землетрясения магнитудой 7,8 балла, произошедшего в понедельник.

31-летний Атсу присоединился к клубу турецкой Суперлиги "Хатайспор" минувшим летом. Нескольких членов его новой команды удалось спасти из-под завалов после того, как произошло землетрясение. Утверждается, что Атсу и спортивный директор "Хатайспора" Танер Савут по-прежнему под завалами.

Землетрясение сильно ударило по Кахраманмарашу, где базируется "Хатайспор".

Сообщается, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 по местному времени 6 февраля на глубине 17,9 километра недалеко от турецкого города Газиантеп. Геологическая служба США оценила силу землетрясения в 7,8 балла. Также стихийное бедствие затронуло соседнюю Сирию.

Добавим, что накануне в матче 23-го тура турецкой Суперлиги "Хатайспор" принимал на своем поле стамбульский клуб "Касымпаша". Гол Атсу на последней минуте игры принес победу его команде - 1:0.

Отметим, что с 2013 по 2017 год права на ганского вингера принадлежали "Челси". Лондонский клуб периодически отдавал футболиста в аренду. За это время ганец сыграл за нидерландский "Витесс" и испанскую "Малагу", а также английские "Эвертон", "Борнмут" и "Ньюкасл".

Также игрок турецкого клуба выступал за португальский "Порту" и саудовский "Аль Раэд".

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