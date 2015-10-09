Игрок сборной Португалии намерен покинуть "Челси"

"Бенфика" хочет вернуть в свои ряды полузащитника "Челси" и сборной Португалии Жоао Фелика, передают Vesti.kz.

Лиссабонцы готовы предложить около 30 млн евро, но препятствием может стать высокая зарплата футболиста, проведшего вторую половину прошлого сезона на правах аренды в "Милане".

В "Бенфике" действует потолок зарплат – максимальный оклад составляет не более 4 млн за сезон.

Сам Феликс признался, что хочет вернуться к "орлам": "Бенфика" – мой дом, и однажды я вернусь. Не знаю, случится это сейчас или через несколько лет. Если сейчас, то я буду счастлив".

В 41 матче прошлого сезона во всех турнирах за "Челси" и "Милан" на счету полузащитника 10 голов и 3 ассиста.