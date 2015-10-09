Игрок сборной Казахстана остался без клуба

Польская "Пуща" объявила о расторжении контракта с полузащитником сборной Казахстана Георгием Жуковым, сообщают Vesti.kz.

Сообщается, что соглашение с 30-летним футболистом было прекращено по обоюдному соглашению сторон.

В составе польского клуба Жуков сыграл 11 матчей во всех турнирах.

Отметим ,что казахстанец присоединился к этому клубу в начале 2025 года на правах свободного агента. Его контракт действовал до 30 июня 2026 года.

Добавим, что "Пуща" по итогам сезона покинула высший дивизион чемпионата Польши.