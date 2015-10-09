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Игрок сборной Казахстана остался без клуба

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Игрок сборной Казахстана остался без клуба ©instagram.com/mkspuszczaniepolomice/

Польская "Пуща" объявила о расторжении контракта с полузащитником сборной Казахстана Георгием Жуковым, сообщают Vesti.kz.

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Польская "Пуща" объявила о расторжении контракта с полузащитником сборной Казахстана Георгием Жуковым, сообщают Vesti.kz.

Сообщается, что соглашение с 30-летним футболистом было прекращено по обоюдному соглашению сторон.

В составе польского клуба Жуков сыграл 11 матчей во всех турнирах.

Отметим ,что казахстанец присоединился к этому клубу в начале 2025 года на правах свободного агента. Его контракт действовал до 30 июня 2026 года.

Добавим, что "Пуща" по итогам сезона покинула высший дивизион чемпионата Польши.


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