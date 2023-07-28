Будет играть с Месси? Бразильский клуб принял решение по экс-бомбардиру "Барселоны"

Тренер "Гремио" Ренато Гаушо подтвердил, что форвард команды Луис Суарес останется в клубе, и его переход в "Интер Майами", по крайней мере до декабря, не состоится, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее появилась информация о том, что Суарес выразил желание перейти в американский клуб для того, чтобы вновь собраться вместе с бывшими партнерами по "Барселоне" - Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Хорди Альбой.

"Скоро у нас будет усиление, мы обменялись идеями с руководством. Нам также удалось сохранить Суареса до конца этого года. Эта эпопея могла продолжаться до второго августа, но теперь все решено. Он останется с нами до декабря и будет большим подспорьем для клуба", - цитирует Гаушо ESPN.

Уругвайский форвард выступал за "Барселону" с 2014 по 2020 год. За сине-гранатовых он сыграл 283 матча, в которых забил 195 голов.

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