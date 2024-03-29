Ибрагимович собрал лучших футболистов мира и отказался с ними играть

Шведский футболист Златан Ибрагимович составил свою идеальную сборную из семи футболистов, передает Vesti.kz со ссылкой на Marca.

В его топ-лист вошли итальянцы Джанлуиджи Буффон, Алессандро Неста, бразильцы Тиаго Силва, Роналдиньо и Роналдо, а также испанец Хави и француз Зинедин Зидан.

После составления списка, Ибрагимович отметился очередным одиозным заявлением.

"Я лев и не играю с людьми. Буду тренером и президентом, а сыграю только в том случае, если кто-то устанет", - заявил Ибрагимович.

Златан выступал с 1999 по 2023 годы. В его карьере были такие клубы, как шведский "Мальме", "Аякс", "Интер", "Ювентус", "Милан", "Барселона", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и американский "Лос-Анджелес Гэлэкси". За клубную карьеру он провел 637 матчей и забил 405 голов.

Ибрагимович является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции. За национальную команду он провел 122 матча и забил 62 гола.