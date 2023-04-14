Холанд раскрыл секрет своей невероятной формы: показал "волшебное зелье"

Форвадр "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд в шутливой форме раскрыл в социальных сетях секрет своей невероятно результативной формы, передают Vesti.kz.

Норвежец находится в невероятной форме с тех пор, как прошлым летом присоединился к "Сити" из дортмундской "Боруссии". В текущем сезоне он забил 45 голов и отдал шесть результативных передач в 39 играх в разных турнирах.

Холанд в социальных сетях поделился секретом своей формы, опубликовав четыре фотографии, на которых он держит две бутылки молока, и подписал пост:

"Я и мое волшебное зелье".

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов Холанд поучаствовал в разгроме над "Баварией" и побил еще один рекорд по количеству голов за сезон во всех турнирах среди игроков клубов Английской премьер-лиги (45). На второе место в этом списке спустился легендарный форвард Рууд Ван Нистелрой, забивший 44 гола во всех турнирах в сезоне 2002/2003.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"