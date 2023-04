Холанд бьет все рекорды, а Месси выиграл чемпионат мира. Кто заслужил "Золотой мяч"?

Очередной европейский футбольный сезон подходит к концу, скоро мы узнаем всех победителей национальных чемпионов и еврокубков. С окончанием сезона придет пора раздавать индивидуальные награды футболистам. В социальных сетях уже разгораются споры о том, кто же заслуживает главную индивидуальную награду "Золотой мяч", сообщает Vesti.kz.

Один из крупнейших американских спортивных каналов мира ESPN опубликовал в своем Twitter запись, где спросил: "Если "Манчестер Сити" выиграет требл, будет ли Эрлинг Холанд заслуживать "Золотой мяч" больше, чем Лионель Месси?"

IF Man City win the Treble, would Erling Haaland deserve to win the next Ballon d'Or over Lionel Messi? 🏆 pic.twitter.com/wO5EgeXjvC