Холанд бьет все рекорды, а Месси выиграл чемпионат мира. Кто заслужил "Золотой мяч"?

Очередной европейский футбольный сезон подходит к концу, скоро мы узнаем всех победителей национальных чемпионов и еврокубков. С окончанием сезона придет пора раздавать индивидуальные награды футболистам. В социальных сетях уже разгораются споры о том, кто же заслуживает главную индивидуальную награду "Золотой мяч", сообщает Vesti.kz.

Один из крупнейших американских спортивных каналов мира ESPN опубликовал в своем Twitter запись, где спросил: "Если "Манчестер Сити" выиграет требл, будет ли Эрлинг Холанд заслуживать "Золотой мяч" больше, чем Лионель Месси?"

IF Man City win the Treble, would Erling Haaland deserve to win the next Ballon d'Or over Lionel Messi? 🏆 pic.twitter.com/wO5EgeXjvC — ESPN FC (@ESPNFC) April 27, 2023

Твит уже набрал более 11 миллионов просмотров, около 80 тысяч лайков и более 6 тысячи ретвитов.

Мнения подписчиков разделились:

Пользователь @proudfede пишет, что Холанд заслуживает "Золотой мяч", даже если не выиграет Лигу чемпионов.

He deserves it even if he doesn’t win the Champions league. Who invited Messi 😭 — Ā (@ProudFede) April 27, 2023

Пользователь @michaeladvance уверен, что ничего не переплюнет победу Месси на чемпионате мира.

https://twitter.com/MichaelAdvans/status/1651552690323828736?s=20

И таких сообщений тысячи.

Так кто же заслужил заветный "Золотой мяч"?

На этот вопрос точно ответить невозможно, по крайней мере, на данном отрезке сезона.

Эрлинг Холанд вместе с "Манчестер Сити" в середине недели обыграл главного конкурента в борьбе за титул АПЛ "Арсенал" со счетом 4:1. Один из мячей в матче забил Холанд. Теперь судьба чемпионства в руках у подопечных Гвардиолы.

Также "Сити" добрался до полуфинала Лиги чемпионов, где сыграет с "Реалом" и поборется с "Манчестер Юнайтед" за трофей Кубка Англии. Таким образом, у "Манчестер Сити" есть все шансы на требл.

22-летний Холанд проводит сумасшедший дебютный сезон за "Манчестер Сити". В 43 матчах за английский клуб норвежец забил 49 мячей и отдал 8 голевых передач.



twitter.com/ManCity

Конечно, количество трофеев будет иметь решающее значение в борьбе за "Золотой мяч". Однако даже если Холанд выиграет все трофеи, то нападающий все равно не будет стопроцентным фаворитом на получение "Золотого мяча".

Всему виной - необычный сезон и проведение чемпионата мира в середине сезона.

На Кубке мира в Катаре Лео Месси привел сборную Аргентины к долгожданному чемпионству. В том турнире Месси стал лучшим игроком, забив 7 мячей (четыре с пенальти), в том числе сделав дубль в финальном матче против сборной Франции.

За ПСЖ в этом сезоне аргентинец забил 20 голов в 36 матчах. При этом французская команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала от "Баварии" и покинула Кубок Франции на той же стадии, проиграв "Марселю".



instagram.com/leomessi

В чемпионате Франции парижане лидируют с отрывом в восемь очков.

Перевесят ли успехи Месси за сборную Аргентины достижения Холанда в этом сезоне, будет зависеть от того, выиграет ли "Манчестер Сити" Лигу чемпионов. Однако и это не гарантирует норвежцу "Золотой мяч".

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"