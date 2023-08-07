Халк забил фантастический гол: со штрафного почти с центра поля

Нападающий "Атлетико Минейро" Халк забил фантастический гол в матче 18-го тура бразильской Серии А с "Сан-Паулу", сообщаютVesti.kz.

37-летний форвард открыл счет в игре на четвертой минуте. Халк отличился пушечным выстрелом со штрафного с расстояния примерно 40 метров, направив мяч в верхний правый от голкипера угол ворот.

Сам матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Атлетико Минейро". Еще один мяч забил Павон (69-я), реализовав пенальти.

В нынешнем чемпионате Бразилии Халк провел 16 игр, забил семь голов и сделал две результативные передачи.

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