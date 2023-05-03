Гвардиола выбрал лучшего между Холандом и Месси

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сделал выбор между норвежским форвардом своей команды Эрлингом Холандом и аргентинским нападающим "Пари Сен-Жермена" Лионелем Месси, передают Vesti.kz.

Он объяснил, почему его считает лучшим.

"Месси или Холанд? Вы не можете сравнить ни одного игрока с Месси - Лео самый совершенный игрок, которого я когда-либо видел.

Видение, пас, конкурентоспособность, многие вещи... Надеюсь, Холанд сможет приблизиться к Лео, это будет здорово для нас!" - приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.