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Гвардиола установил новый рекорд

Гвардиола установил новый рекорд
©instagram.com/mancity

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола установил рекорд в Суперкубке УЕФА, сообщают Vesti.kz.

Накануне "горожане" обыграли испанскую "Севилью" в серии пенальти (1:1 – основное время, 5:4 – в серии пенальти.

Таким образом, Гвардиола стал первым тренером, выигравшим Суперкубок Европы с тремя клубами.

Ранее Гвардиола дважды – в 2009 и в 2011 году – выигрывал Суперкубок в качестве тренера "Барселоны", а в 2013 году взял трофей с "Баварией".

С двумя клубами трофей выигрывали несколько тренеров: Карло Анчелотти ("Милан" в 2003-м и 2007-м, «Реал» в 2014-м и 2022-м), Алекс Фергюсон ("Абердин" в 1983-м, "МЮ" в 1991-м), Луи ван Гал ("Аякс" в 1995-м и "Барселона" в 1997-м).

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Кроме того, Гвардиола обошел наставника киевского "Динамо" Мирчу Луческу по количеству завоеванных трофеев и вышел на чистое второе место. В активе Хосепа 36 трофеев (против 35 у Луческу).

Лидером по количеству завоеванных трофеев является Алекс Фергюсон, который завоевал 49 трофеев за 39 лет тренерской карьеры.

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Метки:
Гвардиола Хосеп Манчестер Сити УЕФА Рекорд

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