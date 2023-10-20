Гвардиола рассказал, кому должен достаться "Золотой мяч"-2023

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о том, кто должен стать обладателем "Золотого мяча"-2023, сообщают Vesti.kz.

Церемония вручения награды состоится 30 октября в Париже.

"Я всегда говорил, что "Золотой мяч" должен состоять из двух частей. Один для Месси, другой для остальных. Холанд должен выиграть "да" или "нет". Мы сделали требл, он забил миллион голов. Я бы хотел, чтобы Эрлинг выиграл. Но Месси... Лео выиграл чемпионат мира!", - приводит слова Гвардиолы инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, что если награда достанется Месси, то она станет для него уже восьмой. Принципиальный соперник Лео - Криштиану Роналду пять раз выигрывал "Золотой мяч".

Ранее СМИ узнали, кто заберет в этом году "Золотой мяч".

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