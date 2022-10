Гвардиола отреагировал на возможный переход Холанда в "Реал"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола опроверг, что в контракте норвежского форварда Эрлинга Холанда есть пункт о переходе в "Реал" через два года. Об этом в своем твиттере заявил известный инсайдер Фабрицио Романо.

"Нет никакого пункта о переходе Холанда в "Реал", это неправда.

"У меня такое чувство, что он невероятно счастлив в "Ман Сити", - сказал Гвардиола.

Pep Guardiola denies rumours of a specific clause for Haaland to join Real Madrid in 2 years: “There’s no specific clause for Erling Haaland to join Real Madrid, it’s not true”. 🚨🇳🇴 #MCFC



“I have the feeling he is incredibly happy at Man City”. pic.twitter.com/jgLlZhit1d