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Гулжигит Алыкулов остался без клуба: куда дальше?

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Гулжигит Алыкулов остался без клуба: куда дальше? ©ФК "Неман"

Полузащитник сборной Кыргызстана по футболу Гулжигит Алыкулов покинул "Неман". Об этом в своих соцсетях сообщила пресс-служба белорусского клуба, передают Vesti.kz.

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Полузащитник сборной Кыргызстана по футболу Гулжигит Алыкулов покинул "Неман". Об этом в своих соцсетях сообщила пресс-служба белорусского клуба, передают Vesti.kz.

Алыкулов провел 30 матчей во всех турнирах за "Неман", забил 8 мячей и отдал 3 ассиста.

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В этом году "Неман" второй сезон подряд завоевал серебряные медали чемпионата Беларуси.

Алыкулов известен казахстанским болельщикам по выступлениям за "Кайрат" с 2020 по 2023 год. На родине он играл за команды "Алга" и "Кара-Балта". В национальную команду своей страны вызывается с 2019-го.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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