Гулжигит Алыкулов остался без клуба: куда дальше?

Полузащитник сборной Кыргызстана по футболу Гулжигит Алыкулов покинул "Неман". Об этом в своих соцсетях сообщила пресс-служба белорусского клуба, передают Vesti.kz.

Алыкулов провел 30 матчей во всех турнирах за "Неман", забил 8 мячей и отдал 3 ассиста.

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В этом году "Неман" второй сезон подряд завоевал серебряные медали чемпионата Беларуси.

Алыкулов известен казахстанским болельщикам по выступлениям за "Кайрат" с 2020 по 2023 год. На родине он играл за команды "Алга" и "Кара-Балта". В национальную команду своей страны вызывается с 2019-го.