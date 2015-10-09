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Громкий скандал? ФБР расследует финансовые операции футбола Аргентины

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Громкий скандал? ФБР расследует финансовые операции футбола Аргентины ©Depositphotos.com

Федеральное бюро расследований США (ФБР) начало проверку финансовой деятельности Ассоциации футбола Аргентины (AFA) по подозрению в возможном отмывании денег и мошенничестве, сообщают Vesti.kz со ссылкой на La Nación.

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Федеральное бюро расследований США (ФБР) начало проверку финансовой деятельности Ассоциации футбола Аргентины (AFA) по подозрению в возможном отмывании денег и мошенничестве, сообщают Vesti.kz со ссылкой на La Nación.

По информации источника, предварительное расследование стартовало еще в 2025 году. Следователи изучают финансовые операции, проведенные в период, когда организацию возглавляет президент AFA Клаудио Тапиа.

Особое внимание уделено денежным потокам на общую сумму около 300 миллионов долларов. ФБР выясняет, подпадали ли отдельные транзакции под юрисдикцию США и могли ли они быть связаны с нарушением американского законодательства.

На данный момент официальные обвинения никому не предъявлены. В Ассоциации футбола Аргентины также пока не выступили с комментариями по поводу проводимой проверки.

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