Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Мировой футбол
Сегодня 20:25
 

Один гол решил исход матча столичного клуба КПЛ против 11-кратного чемпиона из Европы

  Комментарии

Поделиться
Один гол решил исход матча столичного клуба КПЛ против 11-кратного чемпиона из Европы ©ФК "Женис"

Астанинский "Женис" провёл первый контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Анталии (Турция), встретившись с 11-кратным чемпионом Косово — клубом "Приштина", передают Vesti.kz.

Поделиться

Астанинский "Женис" провёл первый контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Анталии (Турция), встретившись с 11-кратным чемпионом Косово — клубом "Приштина", передают Vesti.kz.

Главный тренер казахстанской команды Али Алиев выставил стартовый состав: Шаншар, Быстров, Тевзадзе, Куат, Лобжанидзе, Саулет, Адилио, Камарадинов, Ульшин, Петрович и Шараванья.

Матч завершился минимальным поражением "Жениса" — 0:1. Несмотря на результат, игра позволила команде оценить готовность игроков после зимнего перерыва. В минувшем сезоне КПЛ "Женис" набрал 36 очков и занял шестое место в чемпионате.

Соперник, "Приштина", является одним из лидеров косовского футбола: 11-кратный чемпион страны, 9-кратный обладатель Кубка и 11-кратный победитель Суперкубка. В текущем сезоне Раффайзен-лиги клуб занимает второе место с 30 очками после 18 туров.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Объединённые Арабские Эмираты   •   Контрольная игра, мужчины
23 января 19:30   •   не начат
Динамо М
Динамо М
(Москва)
- : -
Шанхай Шэньхуа
Шанхай Шэньхуа
(Шанхай)
Кто победит в основное время?
Динамо М
Ничья
Шанхай Шэньхуа
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!