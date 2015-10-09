Один гол решил исход матча столичного клуба КПЛ против 11-кратного чемпиона из Европы

Астанинский "Женис" провёл первый контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Анталии (Турция), встретившись с 11-кратным чемпионом Косово — клубом "Приштина", передают Vesti.kz.

Главный тренер казахстанской команды Али Алиев выставил стартовый состав: Шаншар, Быстров, Тевзадзе, Куат, Лобжанидзе, Саулет, Адилио, Камарадинов, Ульшин, Петрович и Шараванья.

Матч завершился минимальным поражением "Жениса" — 0:1. Несмотря на результат, игра позволила команде оценить готовность игроков после зимнего перерыва. В минувшем сезоне КПЛ "Женис" набрал 36 очков и занял шестое место в чемпионате.

Соперник, "Приштина", является одним из лидеров косовского футбола: 11-кратный чемпион страны, 9-кратный обладатель Кубка и 11-кратный победитель Суперкубка. В текущем сезоне Раффайзен-лиги клуб занимает второе место с 30 очками после 18 туров.

