Гол и ассист Роналду помогли "Аль-Насру" оформить разгром

"Аль‑Наср" на выезде обыграл "Аль‑Фейху" (4:1) в матче второго тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, передают Vesti.kz.

В составе победителей отличились Андерсон Талиска (5-я минута, 90+5-я), Криштиану Роналду (45+10-я) и Марсело Брозович (85-я). При этом Роналду занес в свой актив один ассист. Всего у португальца 62 гола в 68 матчах в составе нынешнего клуба.

У проигравших один мяч отыграл Фэшн Сакала (87-я).

"Аль‑Наср", набрав 4 очка, идет на втором месте турнирной таблицы, "Аль‑Фейха" после двух поражений подряд находится на последней, 18-й строчке.