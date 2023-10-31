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Гол Бензема помог саудовскому клубу одержать разгромную победу

Гол Бензема помог саудовскому клубу одержать разгромную победу
©instagram.com/ittihadclub.sa

"Аль-Иттихад" в матче 1/8 финала Кубка Саудовской Аравии разгромил "Аль-Фейху", сообщают Vesti.kz.

Клуб Карима Бензема победил со счетом 3:0. Дублем отметился Абрерразак Хамдалла, отличившийся на пятой и 87-й минуте.

Бензема оформил разгром соперника в компенсированное к матчу время.

"Аль-Иттихад" вышел в 1/4 финала турнира.

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Метки:
Саудовская Аравия

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