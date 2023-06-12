Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
12 июня - день общенационального траура
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

Гол на 86-й минуте определил победителя МЧМ-2023 по футболу

Гол на 86-й минуте определил победителя МЧМ-2023 по футболу
©fifa.com

Сборная Уругвая стала победителем молодежного чемпионата мира-2023 по футболу до 20 лет, обыграв в финале Италию. Турнир проходил в Аргентине, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:0, а решающий гол в составе уругвайской команды на 86-й минуте забил Лусиано Родригес.

Для сборной Уругвая это первая победа в турнире. Ранее она дважды терпела неудачи в финале 1997 и 2013 годов. Один раз выигрывала бронзу ЧМ-1979. Рекордсменом по чемпионствам в этом возрасте является сборная Аргентины (6).

Отметим, что в матче за третье место сборная Израиля обыграла Южную Корею со счетом 3:1.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Чемпионат мира по футболу

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 08:17
Мировой футбол
©fifa.com Гол на 86-й минуте определил победителя МЧМ-2023 по футболу
Вчера , 23:59
Мировой футбол
©psg.fr Неймару сделали предложение на 200 миллионов евро
Вчера , 20:36
Мировой футбол
©FC Juventus Вслед за Роналду? Чемпиону мира предложили контракт в Саудовской Аравии
Вчера , 18:02
Мировой футбол
©instagram.com/afaseleccion Один в поле воин? Стала известна мотивация Месси в клубе Бэкхема
Вчера , 16:42
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Названа идеальная команда для Роналду
Вчера , 14:19
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Приезд Месси в Китай вызвал ажиотаж
10 июня, 20:56
Мировой футбол
©ПСЖ Уэйн Руни предрек Лионелю Месси трудности в МЛС
10 июня, 19:51
Мировой футбол
©instagram.com/afaseleccion Месси может сыграть в США против аргентинца с татуировкой лица Лионеля
10 июня, 14:12
Мировой футбол
©instagram.com/neymarjr Названа причина отказа "Барселоны" от подписания Неймара
10 июня, 13:29
Мировой футбол
©instagram.com/k.mbappe Стало известно, был ли у Месси конфликт с Мбаппе в ПСЖ
10 июня, 11:10
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi "Интер Майами" распродал все билеты на матчи после перехода Месси
10 июня, 10:07
Мировой футбол
©instagram.com/xavi Хави назвал лучшего игрока, которого он тренировал
10 июня, 09:39
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Месси сделал горькое признание о своей карьере в ПСЖ
10 июня, 09:16
Мировой футбол
©readfootball.com Луис Суарес договорился с Месси и Неймаром завершить карьеру в одном клубе
9 июня, 23:50
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Месси и ЧМ-2026: Агуэро сделал заявление
9 июня, 21:20
Мировой футбол
©instagram.com/__carlitostevez Карлос Тевес поддержал решение Месси не возвращаться в "Барселону"
9 июня, 20:15
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Месси раскритиковали на родине за переход в "Интер Майами"
9 июня, 15:48
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Экс-игрок "Барселоны" объяснил неудачный период Месси в ПСЖ
9 июня, 15:30
Мировой футбол
©fcbarcelonanoticias.com Объявлена дата вручения "Золотого мяча"
9 июня, 15:16
Мировой футбол
©Juventus.com Звезды АПЛ, чемпион мира и экс-игроки "Реала". Топ-10 свободных агентов в мировом футболе
9 июня, 12:20
Мировой футбол
©ПСЖ Экс-игрок сборной Франции возмутился из-за слов Месси о ПСЖ
9 июня, 10:59
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Игрок "Аль-Насра" рассказал о поведении Роналду на тренировках
9 июня, 08:59
Мировой футбол
©twitter.com/Benzema Бензема назвал причину переезда в чемпионат Саудовской Аравии
8 июня, 22:23
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi "Выросла в десятки раз!". Стала известна стоимость билета на первый матч Месси за новый клуб
8 июня, 21:41
Мировой футбол
©instagram.com/cristiano Роналду спросили о Месси. Португалец ответил на вопрос
8 июня, 21:21
Мировой футбол
©instagram.com/neymarjr Неймар предложил себя "Барселоне": известна реакция Хави
8 июня, 19:59
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Хави назвал причину перехода Месси в "Интер Майами"
8 июня, 18:45
Мировой футбол
©mlssoccer.com Легенда "Ювентуса", чемпионы Европы и обладатель ЛЧ. Месси и еще семь мировых звезд МЛС
8 июня, 16:05
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Криштиану Роналду обделили в чемпионате Саудовской Аравии
8 июня, 14:57
Мировой футбол
©instagram.com/afaseleccion "Интер Майами" нашел Месси звездного партнера

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus