Главный неудачник сезона вошел в топ-3 самых дорогих футбольных клубов мира

Журнал Forbes составил и опубликовал список самых дорогих футбольных клубов мира, передает корреспондент Vesti.kz.

Команды оценивались по инфраструктуре, составу и коммерческому состоянию на спортивном рынке.

Первую строчку занял мадридский "Реал", стоимость которого, по мнению экспертов, составляет пять миллиардов 490 миллионов евро. Второе место досталось "Манчестер Юнайтед". Несмотря на настоящий кризис в клубе, его ценность все еще высока и составляет пять миллиардов 427 миллионов евро. Тройку лидеров замыкает "Барселона" – четыре миллиарда 984 миллиона евро.

Стоит отметить, что большинство клубов в топ-10 представляют АПЛ, в то время как ни одна команда из Серии А не вошла в этот рейтинг.

Отметим, что "Манчестер Сити" в этом списке занимает пятое место, а ПСЖ - седьмое.