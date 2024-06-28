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Герой Лиги чемпионов из "Реала" выбрал новый клуб

Герой Лиги чемпионов из "Реала" выбрал новый клуб
©instagram.com/joselumato/

Катарский клуб "Аль-Гарафа" объявил о подписании испанского нападающего Хоселу, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу катарского коллектива.

Нападающий Хоселу прошедший сезон провел в "Реале". Права на него принадлежали "Эспаньолу".

Контракт 34-летнего футболиста с катарском клубе рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон.

"Руководство клуба выражает благодарность и признательность руководству «Реала» за отличное сотрудничество, которое способствовало успешному завершению сделки", - говорится в сообщении.

"Реал" заплатил за переход Хоселу 1,5 миллиона евро и за ту же сумму продал его в "Аль-Гарафу".

Напомним, в прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов в ответном матче 1/2 финала против "Баварии" (2:1) Хоселу сделал дубль, благодаря чему "Реал" вышел в финал, а затем выиграл турнир.

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Метки:
Реал Мадрид Катар Футбольные трансферы Футбол

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