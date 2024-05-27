Фьюри выбрал между Роналду и Месси

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри сделал выбор между португальской звездой Криштиану Роналду и его аргентинским конкурентом Лионелем Месси, передает Vesti.kz.

Боксер дал блиц-интервью перед супербоем за звание абсолютного чемпиона мира с украинцем Александром Усиком, который он проиграл решением судей. В итоге, Фьюри выбрал Роналду.

Отметим, что Роналду с 2023 года выступает за саудовский "Аль-Наср". За свою карьеру он выиграл пять "золотых мячей". В свою очередь Месси с прошлого года является игроком американского "Интер Майами". На его счету восемь "золотых мячей".