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Футбольные звезды на большом экране: Златан Ибрагимович дебютирует в кино

Футбольные звезды на большом экране: Златан Ибрагимович дебютирует в кино
©instagram.com/iamzlatanibrahimovic/

23 февраля 2023 года состоится актерский дебют звезды мирового футбола Златана Ибрагимовича. Шведский форвард сыграет в фильме "Астерикс и Обеликс: Поднебесная". Наличие популярного футболиста привлекает интерес к произведению. Однако продюсеры и раньше приглашали звезд спорта для участия в съемках. Vesti.kz предлагают познакомиться со сборной самых известных футболистов, сыгравших в кино.

Одним из самых популярных футболистов планеты и по сей день является воспитанник "красных дьяволов" Дэвид Бэкхем. Бывший капитан сборной Англии играл в фильмах "Играй, как Бекхэм", "Гол!", "Агенты А.Н.К.Л" и "Меч короля Артура".

Его почин поддержал и бразильский кудесник мяча Роналдиньо, который в 2019 году снялся в продолжении культовой франшизы Жан-Клода Ван Дамма о кикбоксере. В фильме "Кикбоксер возвращается" он вместе с легендарным боксером Майком Тайсоном готовил протагониста картины к битве с главным злодеем.

Задолго до Златана футбольный тренд во франшизе о приключениях бравых галлов задал Зинедин Зидан. Легенда французского футбола сыграл волосатого египтянина по имени Нумеродис в "Астериксе на Олимпийских играх".

К слову, молодое поколение футбольных звезд в кинематографе представлено бразильским гением Неймаром. Он появился в прологе боевика "Три Икса: Мировое господство". 

Если говорить о действительно профессиональных актерах, бывших футболистами, то на ум приходит британец Винни Джонс. Звезда команд "Челси" и "Уимблдон", а также основной игрок сборной Уэльса сыграл в сотне фильмов и сериалов. Свою карьеру Джонс начал в режиссерском дебюте Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола". Затем были "Большой куш", "Угнать за 60 секунд", "Пароль "Рыба-меч", "Евротур", "Костолом" и франшиза "Люди Икс".

Не менее яркими получились работы французской звезды "Манчестер Юнайтед" Эрика Кантона. К слову, он до сих пор известен как "Король Эрик" среди фанатов "Манчестер Юнайтед" за ту роль, которую он сыграл в возрождении этого клуба в 1990-е. По большей части Кантона снимался во французском кино. Наиболее популярными стали "Обжора", "Дети природы" и "Елизавета". Последний получил премию "Оскар" за лучший грим.

Фильм "Астерикс и Обеликс: Поднебесная" начнут показывать в кинотеатрах Казахстана с 23 февраля.

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Метки:
Зидан Зинедин Неймар Бекхэм Дэвид

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