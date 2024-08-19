Футболиста удалили за поход в туалет посреди матча (видео)

Любопытный момент случился в Кубке Перу, когда футболист "Атлетико Аважун" Себастьян Муньос решил сходить в туалет посреди матча и этим самым заработал удаление, передают Vesti.kz.

Муньос воспользовался тем, что игра была приостановлена по причине оказания помощи одному из игроков. Судье указали на Себастьяна, справлявшего нужду за пределами поля, и он подошел к нему и вытащил из своего кармана красную карточку.

Муньос попытался опротестовать решение рефери, но последний был непреклонен.