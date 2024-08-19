Футболиста удалили за поход в туалет посреди матча (видео)
Любопытный момент случился в Кубке Перу, когда футболист "Атлетико Аважун" Себастьян Муньос решил сходить в туалет посреди матча и этим самым заработал удаление, передают Vesti.kz.
Любопытный момент случился в Кубке Перу, когда футболист "Атлетико Аважун" Себастьян Муньос решил сходить в туалет посреди матча и этим самым заработал удаление, передают Vesti.kz.
Муньос воспользовался тем, что игра была приостановлена по причине оказания помощи одному из игроков. Судье указали на Себастьяна, справлявшего нужду за пределами поля, и он подошел к нему и вытащил из своего кармана красную карточку.
Муньос попытался опротестовать решение рефери, но последний был непреклонен.
🟥 ❌ Roja por orinar en pleno partido...— BeSoccer (@besoccer_ES) August 18, 2024
Cine en la Copa Perú 🚬pic.twitter.com/PGSymhPHbh
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