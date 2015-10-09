Футболиста "Барселоны" застрелили: ему было 33

Защитник эквадорской "Барселоны" Марио Пинейда погиб в результате вооруженного нападения, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

По информации местных СМИ, нападение произошло 17 декабря в северном районе города Гуаякиль. Двое неизвестных подъехали на мотоциклах и открыли огонь по футболисту. Вместе с игроком погибла его супруга, а мать Марио получила ранения.

"Футбольный клуб "Барселона" с глубоким сожалением сообщает о том, что официально стало известно о смерти нашего игрока Марио Пинейды, которая произошла в результате нападения на него. Эта новость глубоко опечалила всех, кто является частью этого клуба, мы глубоко огорчены", - говорится в заявлении.

Пинейде было 33 года, он выступал за эквадорские "Индепендьенте дель Валье" и "Барселону" из Гуаякиля, а также за бразильский "Флуминенсе" на правах аренды. В составе "Барселоны" он дважды становился чемпионом Эквадора и один раз выиграл Кубок страны.

На его счету девять матчей за сборную Эквадора с 2014 по 2021 год.

