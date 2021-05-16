Футболист сборной Казахстана забил третий гол в европейском чемпионате, но его клуб проиграл со счета 0:2

"Энергетик-БГУ", в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Владислав Васильев, на выезде проиграл "Витебску" в девятом туре чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч прошел в Витебске и завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:2. При этом после первого тайма гости вели с преимуществом в два мяча.

Сначала на 22-й минуте Васильев открыл счет, реализовав пенальти. А спустя две минуты Михаил Башилов удвоил преимущество "Энергетика".

Однако после перерыва "Витебск" забил три безответных мяча и вырвал победу.

Для Васильева этот мяч стал третьим в текущем сезоне, также на его счету две голевые в девяти матчах чемпионата Беларуси.

После этой игры "Энергетик-БГУ" с шестью очками занимает 13-е место из 16-ти. "Витебск" (12) идет девятым.

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